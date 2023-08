Arrestato il finto chirurgo estetico dei vip: non sapeva nemmeno indossare i guanti

Scovato dai carabinieri a Marghera (Venezia) il finto chirurgo estetico dei vip con la terza media. Matteo Politi, 43 anni, si spacciava da 15 anni per un esperto in 'cosmetic and aesthetic' ma non sapeva nemmeno indossare correttamente i guanti chirurgici, come dichiarato da alcuni sui veri colleghi romeni. Era riuscito a ingannare sei strutture Usl in quattro regioni diverse e ricchi clienti stranieri a Hong Kong e in Romania. Si era fatto un nome di prestigio nel campo della chirurgia estetica anche grazie a falsi attestati: si faceva chiamare Matthew Mode. Nel paese balcanico, però, qualcosa è andato storto: la magistratura ha puntato gli occhi su di lui, lo ha processato e condannato per truffa e ha emesso un mandato di arresto europeo.

Era ricercato in mezzo mondo. Nel 2010 Matteo Politi aveva patteggiato a Verona una condanna a un anno e mezzo di reclusione per truffa ma la pena era stata sospesa. Poi il tribunale di Bucarest lo ha condannato in via definitiva a 3 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di truffa e falsificazione di documenti, per alcuni fatti compiuti in Romania tra marzo e dicembre 2018. Politi avrebbe ingannato nove persone qualificandosi come uno specialista in chirurgia plastica. Avrebbe utilizzato un nome contraffatto e sarebbe riuscito a eseguire interventi in cinque strutture sanitarie a Bucarest, ottenendo profitti per decine di migliaia di euro.

Ricercato per queste truffe e la conseguente condanna, aveva fatto perdere le proprie tracce, ma questa mattina 22 agosto 2023 i carabinieri di Venezia lo hanno trovato in una struttura alberghiera a Mestre, doveva aveva trovato un impiego con il nome di Luigi. Il finto chirurgo estetico dei vip è stato portato in carcere, in attesa delle procedure di estradizione.

