Matteo investito e ucciso a un anno dall'auto del padre: "Era nell'angolo cieco, cercava il pallone"

Non ce l'ha fatta il piccolo Matteo Vidali. Il bimbo di un anno e mezzo si è spento dopo due giorni di ricovero in ospedale: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con l'auto del padre, che lo ha inavvertitamente travolto mentre faceva manovra nel cortile della loro abitazione a Dosson di Casier, in provincia di Treviso. Il bimbo, arrivato domenica sera al Ca' Foncello di Treviso in condizioni disperate, non si è più ripreso ed è deceduto a causa delle gravissime lesioni cerebrali riportate nell'incidente.

Travolto dall'auto del padre in retromarcia: le ipotesi

Olaf, padre del piccolo, risulta attualmente indagato per omicidio colposo, ma sono ancora molti i punti da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo non si sarebbe accorto della presenza di Matteo nelle vicinanze del veicolo, colpendolo in retromarcia. È molto probabile che il bambino si trovasse in un "angolo cieco", quella porzione di spazio che rimane invisibile attraverso gli specchietti, soprattutto quanto riguarda eventuali ostacoli non molto alti. Come raccontato dal nonno di Matteo ai quotidiani locali, il nipote stava cercando di recuperare un pallone finito sotto le ruote dell'auto: "Stava giocando in cortile e correva dietro al pallone ed è finito sotto la macchina. Mio figlio è distrutto: quando succedono queste cose passano 50mila pensieri per la testa, è molto demoralizzato e cerchiamo di stargli accanto per superare questo momento così critico. Ora siamo stretti alla sorellina, ora vivremo per lei adesso, diventerà il punto focale. Ho tanta disperazione, figurarsi mio figlio e la nuora". Immediata la corsa dei genitori all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove i medici hanno fatto di tutto per rianimarlo, ma le sue condizioni erano già disperate: troppo grave il trauma cranico riportato nell'impatto, con i sanitari che, dopo due giorni di battaglia tra la vita e la morte, hanno dovuto arrendersi e constatare il decesso.

La disperazione della famiglia

Una tragica fatalità che ha distrutto una famiglia intera, come testimoniato dalle parole di mamma Laura: "Alla sorellina abbiamo detto che Matteo è diventato un angelo e non tornerà più a casa. Eravamo a casa, c'è stato un momento di distrazione e non lo abbiamo visto: stavamo uscendo per andare a fare un giro". Poi la corsa disperata in ospedale: "Ci hanno detto subito che era molto grave, ora faranno l'autopsia, siamo andati prima dai carabinieri dove ci è stato comunicato. Siamo a pezzi, il nostro dolore è enorme".

Disperato anche il nonno del bimbo, Gabriele Vidali: "Come per tutti i nonni, il nipote è sempre il migliore, purtroppo il fatto è successo e non ho parole sinceramente: lo ricordo ancora davanti agli occhi. Spero sia davvero in paradiso ma lui era davvero un angelo. Stava giocando in cortile e correva dietro al pallone ed è finito sotto la macchina. Mio figlio è distrutto: quando succedono queste cose passano 50mila pensieri per la testa, è molto demoralizzato e cerchiamo di stargli accanto per superare questo momento così critico. Ora siamo stretti alla sorellina, ora vivremo per lei adesso, diventerà il punto focale. Ho tanta disperazione, figurarsi mio figlio e la nuora".