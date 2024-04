Fa retromarcia e investe il figlio di un anno: il piccolo è morto

Una tragica fatalità. Un momento di distrazione che si trasforma in dramma. Un bambino di un anno e mezzo, Matteo Vidali, è morto dopo essere stato travolto dall'auto condotta dal padre, 45 anni, che, mentre faceva manovra in retromarcia, non si è accorto della presenza del figlioletto nel cortile dell'abitazione. Lo ha colpito in pieno. Come racconta Nicola Cendron su TrevisoToday, la tragedia è avvenuta a Dosson, frazione del comune di Casier, in provincia di Treviso, nel pomeriggio di domenica 14 aprile.

Tragedia a Dosson (Treviso): travolge e uccide il figlio in retromarcia

Dopo l'incidente il piccolo Mattia è stato accompagnato d'urgenza dai genitori, Olaf e Laura, al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi: il suo cuore si è fermato ed è ripartito dopo ben 45 minuti di disperati tentativi eseguiti dagli infermieri del nosocomio trevigiano. A destare preoccupazione soprattutto il forte trauma cranico riportato dal piccolo e le conseguenti lesioni al capo.

Poi, dopo due giorni, nella serata di martedì 16 aprile, è arrivata la terribile notizia: il bimbo si è spento nel reparto di terapia intensiva a causa delle gravissime lesioni cerebrali riportate nell'incidente. La famiglia attenderà ora dalla Procura di Treviso l'autorizzazione per poter celebrare il funerale. Al vaglio dell'autorità giudiziaria la posizione del padre.