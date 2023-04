Matthia Pezzoni aggredito e preso a pugni: "Stava filmando le borseggiatrici in metro"

Matthia Pezzoni, presidente del Comitato Sicurezza per Milano che da tempo denuncia l'attività delle borseggiatrici, sarebbe stato aggredito e preso a pugni sabato sera alla fermata Duomo del capoluogo lombardo. A denunciare l'episodio è la pagina Instagram "Milano Bella da Dio" che ha pubblicato anche alcune foto di Pezzoni con un occhio pesto e il volto insanguinato.

Il pestaggio alla fermata Duomo: la dinamica dei fatti

L'aggressione sarebbe avvenuta all'interno della fermata Duomo. A confermarlo la questura, che ha riferito come la Polmetro sia intervenuta dopo che un 34enne è stato picchiato perché stava avvisando i passeggeri della presenza di borseggiatrici. In particolare, dopo l'aggressione da parte di alcune donne, un uomo lo avrebbe colpito all'occhio con un pugno.

Finito in codice verde al Policlinico, il 34enne da alcuni anni fa parte di gruppi che in metropolitana danno vita a delle ronde contro i furti delle borseggiatrici.

Sul caso è intervenuto il vicepresidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, Riccardo De Corato, che in una nota ha espresso la "più totale solidarietà e vicinanza" a Pezzoni che, si legge, "nel tentativo di filmare e fermare per l'ennesima volta le borseggiatrici 'in azione', alla fermata Duomo della metropolitana di Milano, è stato aggredito e preso a sberle e pugni (...). Matthia - prosegue il post - se la è cavata con una forte contusione all'occhio rimanendo 8 ore in ospedale ma poteva rimetterci la vita! Questo è il triste risultato di chi, ricoprendo ruoli Istituzionali, difende le borseggiatrici ed attacca coloro che provano a fermarle filmandole!".

Pezzoni sarebbe stato aggredito prima da tre donne, e poi da un giovane che si trovava con loro. "Ormai l'emergenza borseggiatrici è sempre più evidente nel totale disinteresse del sindaco e della sua giunta" denuncia in un comunicato l'eurodeputata e commissario cittadino della Lega a Milano Silvia Sardone. "Chi segnala chi delinque rischia, come in questo caso, aggressioni ma per la sinistra sono loro i colpevoli che non devono riprendere ed evidenziare scippi e furti Per fortuna il governo sta lavorando a una legge per riportare legalità e stroncare questo fenomeno".