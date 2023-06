Attraversa sulle strisce con la fidanzata: investito e ucciso da automobilista positivo ad alcol e droga

Drammatico incidente giovedì sera nel Torinese, all'incrocio tra strada Orbassano (la provinciale 139), via Bruino e via Spirito Santo a Volvera.

Mattia Casazzo, 22enne residente nel paese della cintura, è stato travolto da una Bmw che procedeva verso il centro (secondo alcuni testimoni avrebbe sorpassato una Dacia Duster che si era fermata per fare passare i pedoni, ma la dinamica andrà accertata con esattezza) mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali con la fidanzata 18enne. La giovane, colpito di striscio, se l'è cavata con una frattura al braccio ed è stata trasportata in ambulanza all'ospedale San Luigi di Orbassano. Per Mattia l'impatto è stato invece devastante.

Dopo lo schianto, la vettura si è allontanata ma poco dopo il conducente, un 24enne italiano anche lui di Volvera, è tornato sul posto a piedi ammettendo le proprie responsabilità. A quel punto, come riporta TorinoToday, è stato portato in caserma dai carabinieri della stazione di None e del nucleo radiomobile della compagnia di Pinerolo, che lo hanno sottoposto ai test di routine per accertare l'eventuale presenza di alcol e droga nel sangue, che hanno dato entrambi esito positivo.

Il giovane è stato quindi arrestato per omicidio stradale. Strada Orbassano è stata chiusa al traffico per tre ore per permettere i rilievi, i soccorsi e la rimozione della salma di Mattia Casazzo. Il sindaco di Volvera Ivan Marusich ha scritto su Facebook: "Una terribile tragedia ha coinvolto questa notte il nostro paese. In strada Orbassano, a causa di un investimento, è stata strappata la vita al giovane Mattia. Queste circostanze, che non vorremmo mai che accadessero in un qualsiasi paese e tantomeno a Volvera, ci lasciano sgomenti e affranti. In questi casi non ci sono tante parole da dire, c’è spazio invece per il silenzio e per stringersi, come comunità, attorno al dolore della famiglia, dei parenti e degli amici. Giunga il cordoglio dell'intera comunità di Volvera a tutti i famigliari".

