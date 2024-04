Mattia Giani: aperta un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte del calciatore

La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo di indagine per fare chiarezza sulla morte di Mattia Giani, il calciatore di 26 anni che si era sentito male lo scorso 14 aprile durante una partita del campionato di Eccellenza in Toscana. Era in campo per il Castelfiorentino: il giovane, originario di Ponte a Egola, si è accasciato a terra dopo 20 minuti dall'inizio del match. Una mano sul petto, poi la caduta: arresto cardiaco. L'ipotesi di reato formulata dalla Procura è di omicidio colposo. Al momento non risultano indagati.

Solo ieri il papà di Mattia, Sandro Giani, aveva chiesto che venisse fatta chiarezza, soprattutto sulla tempestività dei soccorsi: "Siamo distrutti ma ora vogliamo la verità. Presenteremo una querela perché vogliamo capire come è morto nostro figlio. Io so solo che il medico su quel campo non c'era" ha raccontato Sandro Giani. "E che la prima ambulanza del 118 è arrivata senza medico dopo 15 minuti. E che nel frattempo il massaggiatore del Castelfiorentino ha provato a rianimare mio figlio e che poi è scesa una spettatrice dagli spalti che lavora come infermiera per dare una mano. Il defibrillatore c'era ma è stato usato solo dal medico trasportato dalla seconda ambulanza. Si può morire così?". Sul caso ora dovrà fare luce la magistratura.