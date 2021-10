Archiviata l'indagine per epidemia colposa su Mattia Maestri, il paziente 1 di Codogno

Archiviata l'indagine per epidemia colposa su Mattia Maestri, il cosiddetto "paziente 1" di Codogno, cioè il primo italiano positivo al coronavirus nel nostro Paese. Il 39enne, ricoverato e poi guarito dopo una lunga degenza, era finito nel registro degli indagati della Procura di Lodi un anno e mezzo dopo quei fatti. L'accusa nei suoi confronti era di epidemia colposa perché si ipotizzava che potesse non essere stato sincero con i sanitari e aver riferito una versione non veritiera dei contatti avuti persone potenzialmente provenienti dalla Cina. Alla fine delle indagini però non sono stati ravvisati reati e Maestri non risulta aver violato nessuna norma: da qui la richiesta di archiviazione da parte della Procura, accolta dal gip.

Mattia Maestri: "Non mi pesa l'etichetta di paziente 1, ma le bugie"

Qualche mese dopo i fatti del febbraio 2020, Maestri era stato intervistato per racconta la sua esperienza. "L'etichetta di paziente 1 non mi è mai pesata le bugie sì. La cena con un cinese, le due maratone in una settimana: tutto falso. Mi è pesata la popolarità che ne è conseguita, devo continuare respingere le richieste di interviste o di ospitate televisive".

Maestri era stato ricoverato in condizioni disperate nella notte tra il 21 e il 22 febbraio al San Matteo di Pavia. All'epoca 38enne, maratoneta e giocatore di calcio, oltre che volontario alla Croce Rossa e ricercatore della multinazionale, si era presentato una prima volta all'ospedale di Codogno nel pomeriggio del 18 febbraio, senza però avere i sintomi che avrebbero potuto portare a identificarlo come caso 'sospetto' di Covid-19. Dopo gli accertamenti, nonostante la proposta di ricovero, Mattia aveva deciso di tornare a casa, ma poche ore dopo la situazione era peggiorata. Da lì il ricovero in terapia intensiva in gravissime condizioni. Dopo che la moglie aveva informato i medici di una cena di fine gennaio tra il marito e alcuni amici, tra cui uno appena rientrato dalla Cina, era stato effettuato il tampone (per l'intuizione di una giovane dottoressa, Annalisa Malara) e Maestri era risultato positivo al coronavirus: il primo caso in Lombardia.