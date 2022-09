Mattia Sorbi: il giornalista italiano ferito in Ucraina

Un giornalista freelenace italiano, Mattia Sorbi, è rimasto ferito in Ucraina. Dalla Farnesina fanno sapere che il reporter, che ha collaborato anche come corrispondente per la Rai, "è in un buono stato di salute, è stato curato e stiamo lavorando per riportarlo in Italia al più presto possibile". Secondo le fonti del ministero degli Esteri, il giornalista "è rimasto coinvolto in un incidente". Sorbi sarebbe stato preso dai russi e ora si trova ricoverato in un ospedale russo.

Nelle scorse ore il giornalista Arndt Ginzel, anche lui in Ucraina, aveva scritto sulla sua pagina Facebook di non avere notizie di Sorbi dal 31 agosto scorso spiegando che l'inviato era partito da Mykolaiv in direzione di Oleksandrivka, un villaggio nell'oblast di Kherson, a circa 50 km di viaggio. Ginzel aveva riferito che il cellulare di Sorbi squillava a vuoto ormai da giorni e che l'amministrazione militare locale non aveva saputo fornire risposte. Ora c'è la conferma. Sorbi è vivo e sta bene: la Farnesina sta facendo di tutto per riportarlo in Italia.