Addio a Maura Corazzi, la donna diventata disabile dopo il parto per un’infezione

Dopo 11 anni di calvario Maura Corazzi lascia la vita terrestre. La mamma-coraggio di Laterina ha combattuto per tanti anni contro una malattia degenerativa innescatasi dopo il parto del terzo figlio. Nel 2011 aveva contratto un'infezione che l'ha progressivamente paralizzata, privata dei movimenti oltre a generare gravi complicanze. Negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate e oggi è arrivata la terribile notizia. Maura Corazzi è morta oggi a 46 anni all'ospedale di Montevarchi. Maura aveva scelto di raccontare la sua storia sui social, per lei agirono anche Jovanotti e Pieraccioni.

La storia di Maura Corazzi

La storia di Maura iniziò nel settembre 2011, quando un momento di grandissima gioia come la nascita di un bambino, fu seguito da una serie di drammatici eventi che in poco tempo la portarono a non potersi più muovere, come racconta Nadia Frulli giornalista di Arezzo Notizie. "Qualcosa non andò per il verso giusto aveva raccontato il marito Luciano Boschi al giornale - . Probabilmente in seguito alla puntura spinale anestesiologica è subentrata una infiammazione, forse da infezione virale, che ha innescato una reazione del sistema immunitario". Si sarebbe sviluppata così secondo il marito quella che solo dopo alcuni anni (inizialmente i medici pensarono ad una Sla) è stata diagnosticata come una polineuropatia motoria, sensitiva, infiammatoria, cronica di tipo mielino-assonopatico. Piano piano Maura iniziò a perdere la mobilità prima di un piede, poi di un braccio, finché si ritrovò in un letto di ospedale tracheostomizzata, completamente immobile, aiutata da un ventilatore per respirare e da una peg per alimentarsi.

Eppure nonostante questa sofferenza i suoi occhi brillavano di speranza. Comunicava con i propri cari attraverso un puntatore oculare e riusciva anche con uno sguardo a infondere coraggio a chi le stava vicino e a far arrivare tutto il suo amore.

Il marito Luciano si è battuto con coraggio per farle avere le cure necessarie: di fronte ai tanti no non si è mai arreso e non ha mai la speranza. E dopo quasi 10 anni di lotte era riuscito a farle avere quelle cure che per anni le erano state negate. Intanto Maura, dalla sua stanza d'ospedale, immobile, con il suo amore e con la sua grandissima forza d'animo era riuscita a muovere tante persone che hanno dato vita a importanti gesti di solidarietà.

Proclamato il lutto cittadino

Domani, domenica 16 ottobre 2022, si terranno i suoi funerali nella chiesa dei santi Ippolito e Cassiano a Laterina, poi Maura Corazzi riposerà presso il cimitero di Ganghereto a Terranuova Bracciolini. Il Comune di Laterina Pergine (provincia di Arezzo), dove abitava, ha proclamato il lutto cittadino fino alla conclusione della cerimonia funebre. "Intendiamo manifestare - ha detto Simona Neri - in modo tangibile e solenne il dolore ed il cordoglio del nostro Comune per questo grave lutto che ha colpito profondamente tutta la cittadinanza". "Ma veramente - ha scritto il marito Luciano sulla pagina Facebook Luciano con Maura - è già sorridente, cammina e corre libera nella luce di Dio".