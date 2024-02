Auto con tre amici si ribalta: Maurizio Napolitano muore a 22 anni

Ancora un drammatico incidente stradale, ancora una vittima giovanissima. La tragedia stavolta è avvenuta a Cicciano, in provincia di Napoli: un'auto con a bordo tre giovani si è ribaltata via Tavernanova: un ragazzo di 22 anni, Maurizio Napolitano, è morto sul colpo, mentre gli altri due giovani, il 23enne alla guida e un l'altro passeggero di 24 anni, sono rimasti gravemente feriti.

Incidente a Casalnuovo (Napoli): morto Maurizio Napolitano

La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. Per cause ancora da accertare, il ragazzo di 23 anni che si trovava alla guida ha perso il controllo del veicolo, finendo per ribaltarsi sul fianco della strada. Quando i soccorsi sono arrivati sul luogo dell'incidente, per il 22enne ormai non c'era più nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso. I due feriti sono stati portati all'ospedale di Nola e sono ricoverati, in prognosi riservata. L'auto è stata posta sotto sequestro: i documenti di circolazione e l'assicurazione sono risultati in regola. La salma del 22enne è stata portata al 2° policlinico di Napoli per gli esami autoptici.

La tragedia ha sconvolto la comunità di Cicciano, comune d'origine dei tre giovani coinvolti nell'incidente. Sui social sono diversi i messaggi di cordoglio per il giovane Maurizio Napolitano, amici e familiari che ricordano il 22enne come un ragazzo educato, rispettoso e pieno di gioia. Condoglianze sui social anche dalle società sportive di Cicciano, mentre la comunità si stringe intorno ai genitori del giovane, Felice e Marianna. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica precisa dell’incidente e comprendere le cause che hanno portato a questa tragica perdita.