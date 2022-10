Travolto da una scarica di sassi mentre fa arrampicata: muore sospeso nel vuoto a 37 anni

Tradito dalla montagna che tanto amava. Maurizio Pandolfi, di professione idraulico, 37 anni, di Montecassiano (Macerata), è morto ieri mentre si stava arrampicando su una parete rocciosa della Gola di Frasassi di Genga (Ancona), con tanto di attrezzature di sicurezza.

I sassi venuti giù dalla montagna l’hanno centrato in pieno: per lui, climber esperto e socio del Cai, non c'è stato nulla da fare. In base a una prima ricostruzione, Maurizio si stava arrampicando quando una "valanga" di sassi venuta giù improvvisamente lo ha colpito, senza farlo cadere nel vuoto: ma le ferite sono state troppo gravi.

I soccorsi sono stati allertati da un'altra climber, risparmiata dalla scarica di rocce: è stata lei a contattare il 118. Il corpo di Maurizio era ancora lassù e sul posto è arrivata l’eliambulanza insieme al soccorso Alpino e Speleologico, ai vigili del fuoco e ai carabinieri.