Scontro frontale tra due auto: morti lo chef Maurizio Ponzo e la moglie, gravi i figli di 6 e 10 anni

Una strada buia, un sorpasso azzardato e poi il tragico schianto. Una famiglia distrutta dall'ennesimo incidente stradale, quella di Maurizio Ponzo e Alessandra Corradi, marito e moglie di 38 anni morti nella serata di ieri, martedì 10 ottobre, mentre percorrevano la strada provinciale di Carchitti, piccola frazione di Palestrina, in provincia di Roma. Per la coppia non c'è stato nulla da fare, mentre i loro figli, due bambini di 6 e 10 anni, sono rimasti feriti. I soccorsi li hanno trasportati in codice rosso agli ospedali San Camillo e Gemelli, a Roma: i due piccoli non sarebbero in pericolo di vita. Feriti anche i due uomini che si trovavano nella seconda auto,

Incidente a Palestrina: morti marito e moglie

L'incidente è avvenuto intorno alle 22.30. Lo chef stava tornando a casa insieme alla moglie e ai due figli a bordo della loro Reanutl Clio: secondo una prima ricostruzione, una seconda auto, un'Audi A6 con all'interno un 40enne italiano e un cittadino marocchino, avrebbe invaso la carreggiata opposta, andando a schiantarsi contro il veicolo su cui viaggiava la famiglia. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo alla coppia di genitori: i due 38enni sono morti praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Gli operatori del 118 intervenuti sul posto - insieme alla squadra 24/a del decentramento di Palestrina dei vigili del fuoco e i carabinieri di Palestrina e San Cesareo - hanno portato via due bambini di 6 e 10 anni in codice rosso. I minori sono stati ricoverati al policlinico Gemelli e all'ospedale BambinGesù. I due feriti a bordo dell'Audi sono stati trasportati in codice rosso al policlinico Tor Vergata. Le auto sono state sequestrate. Le salme poste a disposizione dell' autorità giudiziaria per successivo esame autoptico. Sono in corso accertamenti anche di tipo tossicologico per ricostruire la dinamica dell'incidente e lo stato del conducente dell'Audi A6.

Una comunità sotto shock

Intanto, la notizia della morte di Maurizio Ponzo e Alessandra Corradi si è diffusa nella comunità tra Palestrina e Zagarolo. Lo chef lavorava nel ristorante Il Giardino di Zagarolo, che nella giornata di oggi, mercoledì 11 ottobre, ha annunciato un giorno di chiusura per lutto. Il sindaco di Zagarolo, Emanuela Panzironi, ha pubblicato un messaggio di cordoglio sui social: "Una notizia dolorosissima ci ha colto questa mattina. Una tragedia che colpisce la nostra Città e la nostra Comunità. Ci stringiamo profondamente alla famiglia Ponzo e Corradi per la scomparsa di Maurizio e Alessandra. Maurizio era lo chef del ristorante "Il Giardino" di Zagarolo: proprio nel periodo che anticipava la Sagra dell'Uva, insieme al proprietario del ristorante Daniele Delle Fratte, ci aveva cucinato una ricetta tipica della tradizione culinaria romana. La simpatia e la professionalità di Maurizio ci hanno accompagnato in cucina in un ricordo che rimarrà indelebile per tutti. A Daniele, alla famiglia Delle Fratte, e a tutto lo staff de "Il Giardino" un abbraccio fraterno per la tragica perdita". Un drammatico incidente che ha distrutto una famiglia, mentre il pensiero va ai due bambini, rimasti feriti in maniera grave e orfani dei genitori.

Continua a leggere su Today.it...