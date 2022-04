Maurizio Scorza e Hanene Hendhli: il duplice omicidio è un giallo

Chi ha ucciso Maurizio Scorza e Hanene Hendhli a Castrovillari? L'uomo, 57 anni, e la moglie, 38, sono stati trovati senza vita dentro alla loro auto ieri in contrada Giammellona, in una strada interpoderale. Una zona isolata. Testimoni non ce ne sono. Il corpo dell'uomo era nel vano portabagagli della vettura (una Mercedes Glk), mentre quello della donna era al posto di guida. Indagano i carabinieri. L'uomo già in passato aveva subito un attentato, era scampato a un agguato nel 2013. I due sarebbero stati uccisi qualche ora prima del ritrovamento dei cadaveri.

Sono stati crivellati. Sui corpi delle vittime sono stati rilevati numerosi fori provocati dai colpi di arma da fuoco. E' stata un'esecuzione. Testimoni non ce ne sono. Scorza è stato trovato all’interno del bagagliaio della vettura insieme a un capretto ammazzato. Le indagini sono solo all'inizio e si parte dalle celle telefoniche: dai tabulati dei telefonini si capirà con un buon grado di precisione il percorso seguito fino al luogo dell’appuntamento fatale. Ci sarebbero vari chiamate e messaggi. La Gazzetta del Sud scrive che pochi secondi prima di essere assassinata con sette colpi di pistola, la donna avrebbe tentato di comunicare con una parente del compagno, chiedendo aiuto.

Dentro il bagagliaio non c'era molto sangue e, intorno alla vettura, non c'erano bossoli. Scorza, dunque, è stato ammazzato in un luogo diverso. Contro di lui un solo colpo di pistola, al volto. La presenza dell'ovino sembra un macabro “segnale” lanciato per generare terrore nel sottobosco criminale attivo nell'area centrosettentrionale ionica della Calabria. Almeno due, forse di più, i killer entrati in azione nella campagne intorno a Castrovillari.