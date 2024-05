Schiacciato da un cavallo contro un cancello: morto in un maneggio operaio 57enne

Ancora un incidente sul lavoro mortale in un centro ippico di Crespina Lorenzana (Pisa) dove un uomo di 57 anni è morto nella mattina di oggi, 14 maggio, schiacciato da un cavallo. Maurizio Vannucci, questo il nome della vittima, stava riportando il cavallo dentro la stalla quando l'animale ha avuto uno scatto improvviso e l'ha schiacciato contro lo stipite di un cancello con forza.

Troppo gravi le ferite riportate

Alcuni colleghi hanno allertato immediatamente i soccorsi che sono giunti sul posto con 2 ambulanze, ma per il lavoratore era già troppo tardi. Il 57enne ha dapprima accusato un forte dolore al costato ed è morto in poco tempo per la gravità delle ferite riportate, secondo quanto ricostruito finora.

La vittima era originaria di Livorno e da molti anni lavorava nel centro ippico: si tratterebbe, secondo quanto riporta il quotidiano Il Tirreno, della scuola di equitazione "Dioscuri Srl" nella quale il 57enne era addetto all'allenamento dei cavalli, un compito nel quale aveva ormai accumulato una grande esperienza.

Sull'esatta dinamica della tragedia sono in corso gli accertamenti dei carabinieri insieme a quelli del personale della medicina del lavoro dell'Asl Toscana Nord-Ovest.