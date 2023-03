Pensionato spara alla moglie e poi si uccide

Ha preso la pistola che teneva in casa per uso sportivo, l?ha rivolta verso la moglie, ha sparato e poi si è tolto la vita. Il tragico evento è avvenuto oggi pomeriggio a Cilavegna, in una villetta nel pavese. Lui, 67 anni, è morto sul colpo, lei, 63 anni, è in fin di vita. Quando Pinuccia Contin è stata caricata sull'elisoccorso respirava ancora, ma le sue condizioni sono critiche.

Non si sa ancora cosa abbia spinto Mauro Casazza, molto conosciuto in paese per via della sua attività di parrucchiere che aveva esercitato fino alla pensione, a compiere il folle gesto. La coppia, senza figli, era sposata da circa 50 anni. Sul posto i carabinieri per ricostruire i contorni della vicenda.