Torna dal supermercato, medico ucciso sotto casa: arrestato il presunto assassino

La svolta nelle indagini è arrivata in queste ore. La polizia ha arrestato e portato in carcere una persona a Canosa di Puglia (Bari): viene ritenuta responsabile dell'ideazione e dell'esecuzione dell'omicidio del fisioterapista 63enne Mauro Di Giacomo, ucciso a colpi di pistola la sera di lunedì 18 dicembre 2023 in un parcheggio a poca distanza dalla sua abitazione di via Tauro, nel quartiere Poggiofranco di Bari.

Mauro Di Giacomo era stato colpito, oltre che dai proiettili, anche da oggetti contundenti e per questo sul corpo furono riscontrate alcune contusioni e fratture. Il fisioterapista avrebbe avuto prima una violenta discussione con il suo killer che avrebbe scatenato un attacco fisico e poi, mentre tentava di fuggire, era stato ferito con numerosi colpi di pistola sparati sia da vicino sia mentre si allontanava. Il 63enne morì sul posto per uno shock emorragico. Dalle indagini, fino all'arresto di oggi, non erano emersi ulteriori dettagli. L'unica pista vagliata dagli inquirenti sembrava quella della vendetta personale.

Mauro Di Giacomo, 63 anni, era medico fisioterapista e osteopata. Incensurato, aveva una moglie e due figli. Lavorava al Policlinico di Bari e in uno studio privato. L'uomo, verso le 20.30, stava rientrando a casa: aveva appena parcheggiato la sua auto davanti al condominio in cui viveva e aveva con sé delle buste della spesa. Poi gli spari e il corpo rimasto sull'asfalto. L'assassino lo aspettava sotto casa. Il killer, che avrebbe agito da solo, si sarebbe poi allontanato in macchina. Nella zona non ci sono telecamere né sembra ci siano stati testimoni oculari del delitto, ma i residenti del quartiere, considerato tra i più tranquilli di Bari, hanno sentito le urla e gli spari. Uno di loro ha chiamato i soccorsi, ma per Di Giacomo non c'è stato nulla da fare.

"È assurdo perdere la vita così. È assurdo che basti un attimo per togliere un marito a sua moglie o un padre ai suoi figli. È assurdo tutto ciò", aveva scritto su Instagram Luca Di Giacomo, uno dei due figli di Mauro. "Caro papà - aveva aggiunto Luca -, io ti saluto e ti ringrazio per essermi stato sempre vicino, nel bene e nel male. Hai sempre fatto il tuo, forse anche di più. Mi hai insegnato tante cose e ne farò tesoro peri il futuro. Adesso sta a me diventare uomo, e lo diventerò perché sarai sempre con me. Ciao papà".