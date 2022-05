Mauro Donato Gadda, ucciso in Romania: c'è la svolta nelle indagini

C'è la svolta nelle indagini sul feroce omicidio di Mauro Donato Gadda, l'imprenditore 64enne originario di Busto Garolfo, in provincia di Milano, trovato senza vita a Magurele, alle porte di Bucarest. Il cadavere presentava diverse fratture alle ossa delle mani, varie costole rotte e il cranio spaccato. Era stato massacrato, poi il corpo era stato chiuso in un bagagliaio di un'auto - riconducibile a Gadda stesso - data alle fiamme.

In un primo momento si era parlato di un contesto mafioso, ma era una messinscena. Le indagini hanno preso presto un'altra piega. Ascoltando la donna che faceva le pulizie nell’abitazione dell’italiano in località Mihailesti, è emersa la continua e diversificata presenza in quella stessa casa di ragazze, spesso giovani, e dunque gli agenti hanno preferito indagare nella vita privata di Gadda. L'uomo, stando alle notizie dei quotidiani locali romeni, viveva da dieci anni in Romania dove si era stabilito tra Giurgiu e Bucarest, ed era socio di un'azienda che si occupa della produzione di pompe e filtri di acqua. Aveva una buona posizione economica, una villa in un quartiere residenziale e una imbarcazione. Era appassionato di pesca e di equitazione.

I sospetti degli investigatori si erano già indirizzati verso la cerchia di persone vicine a Gadda, e nelle scorse ore due sospetti, un uomo di 27 e una donna di 23 anni, marito e moglie, sono stati fermati. Avrebbero già ammesso le proprie responsabilità. Secondo quanto riporta il sito G4 Media, Mauro Donato Gadda si era presentato a casa della donna, nel settore 5 della capitale Bucarest, e li sarebbe arrivato il 27enne. A quel punto sarebbe iniziata una lite, poi degenerata, e Gadda è stato ammazzato in maniera efferata. Non è chiaro quale fosse il reale legame di Gadda con la 23enne. Il presunto assassino era noto alle forze dell'ordine per violenze domestiche.

Le indagini proseguono. Il personale dell'ambasciata italiana a Bucarest si occuperà di organizzare il rimpatrio della salma nei prossimi giorni.