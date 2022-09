Il giallo di Mauro Pitzalis: l'operaio di 31 anni è scomparso nel nulla

Sono giorni di angoscia nel Sarcidano, zona del sud Sardegna. A lungo è stato cercato dallo scorso weekend, nelle campagne intorno a Nurri, Mauro Pitzalis. Il giovane operaio edile, 31 anni, è misteriosamente scomparso nel nulla mercoledì 30 agosto, probabilmente di pomeriggio. Quella sera a casa non è rientrato. La denuncia di scomparsa è stata presentata ai carabinieri dai genitori del ragazzo, che vivono con lui. Una decina di familiari amici e conoscenti hanno dato una mano ai carabinieri della stazione di Nurri e della compagnia di Isili, oltre che ai vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri e del comando provinciale di Nuoro che hanno attivato fino a domenica sera un punto di coordinamento nella statale 198, nei pressi della cantoniera dell' Anas e la protezione civile di Isili. Nessuna traccia è stata individuata. Il giovane è svanito nel nulla. La sua auto è stata trovata alla periferia del paese, chiusa. Il suo cellulare (probabilmente ora scarico) l’ultima volta è stato localizzato vicino alla casa cantoniera di Nurri, a tre chilometri di distanza da dove è stata trovata la macchina.

Mauro Pitzalis non si era mai allontanato in passato e conduceva una vita regolare, a partire dal lavoro in un’azienda della vicina Orroli specializzata nella costruzione di grondaie. Il sindaco di Nurri, Antonello Atzeni, è in contatto costante con la famiglia del trentunenne: "Sono molto provati e preferiscono restare in silenzio. Posso solo dire che tutti speriamo che sia vivo e che, presto, dia sue notizie. Tutta la comunità vuole riabbracciare Mauro". Chiunque abbia notizie utili può contattare le forze dell'ordine. C'è però un dettaglio, riportato dall'Unione Sarda, che getta un'ombra ulteriore su una vicenda già di per sé drammatica. Mauro Pitzalis è scomparso mentre in paese entrava nel vivo la popolare festa di Santa Rosa, quella tradizionalmente più cara ai cittadini del posto: "Si sa che un’antica e sinistra tradizione isolana predilige, per la vendetta, la scelta di una ricorrenza festiva, in modo tale che il dolore dei congiunti della vittima si rinnovi di anno in anno", si legge sul quotidiano. Nessun indizio concreto, nessuna traccia. Solo silenzio. Si cerca Mauro Pitzalis.