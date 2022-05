Schianto tra due auto e un furgone: l'impatto è devastante, muore a 43 anni

Tragico schianto sulla tangenziale Odorico a Portogruaro, intorno alle 22.30 di lunedì sera. Nulla da fare per Mauro Sarto, 43 anni originario di Caorle, ma residente a Portogruaro: è lui la vittima dell'incidente, lascia la moglie e un figlio in tenera età.

In base a una prima ricostruzione dei Carabinieri, l'uomo, che guidava in direzione di Trieste, avrebbe invaso la corsia opposta mentre stava per sopraggiungere un'altra vettura, seguita da un furgone. Impossibile per gli altri conducenti evitare l'impatto. L'impatto è stato devastante.

L'auto di Mauro Sarto è finita a oltre 100 metri dall'impatto, distrutta. Sbalzato dall'abitacolo, è finito il mezzo alla tangenziale. Fuori strada il furgone, spezzato in due. Poco distante anche l'altra auto coinvolta, incidentata. Immediato l'intervento dei soccorritori: vigili del fuoco, sanitari del 118, carabinieri. I soccorsi a Sarto sono stati vani. Feriti invece gli altri due conducenti, per fortuna senza gravi conseguenze. La strada è rimasta chiusa per circa tre ore.