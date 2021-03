La maxi-rissa in piazza tra due gruppi di giovanissimi (spuntano machete e mazze)

Maxi-rissa e denunce ieri in Brianza. Una rissa tra due gruppi di giovani, alcuni dei quali minorenni, armati di mazze e persino di un machete, è stata bloccata nel tardo pomeriggio di ieri a Desio (Monza) dai carabinieri.

Desio: maxi-rissa per "fare pagare uno sgarro"

Che cosa è successo? Sono venti in totale i ragazzi coinvolti, sei dei quali sono stati identificati e denunciati dai militari, tra cui tre minorenni. A far scattare l'appuntamento per lo scontro sarebbe stato un litigio nato tra due "appartenenti" a i due gruppi per una ragazza. Secondo quanto emerso uno dei due gruppi di giovani è arrivato in Brianza da Cinisello Balsamo (Milano), con lo scopo di far "pagare lo sgarro".

Lo scontro si è concretizzato - si legge su MonzaToday - in via Pozzo Antico, all'altezza di via Grandi, alle spalle della centralissima via Garibaldi. In pochi istanti i giovani hanno occupato la piazza e un parcheggio, alcuni dei quali impugnando anche armi bianche - tra cui un machete e una mazza da baseball - di cui hanno fatto sfoggio anche sui social network.

Anche grazie alle telefonate dei presenti alcune pattuglie sono sopraggiunte prima che la situazione degenerasse, bloccando la piazza e identificando tutti i presenti. Adesso i sei denunciati dovranno rispondere di rissa aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I carabinieri hanno sequestrato una mazza da baseball e un machete. I giovani provenienti da fuori Desio sono stati inoltre tutti sanzionati per il mancato rispetto della normativa anti Covid.

Il video della rissa di Desio tra giovanissimi