Maxi rissa alla partita di serie A di calcio a 5: il video

Stanno facendo il giro del web le immagini di una rissa avvenuta ieri al PalaCoscioni di Nocera Inferiore al termine del derby di futsal (ovvero il calcio a 5) tra il Real San Giuseppe e il Napoli, vinto dai partenopei 2-1.

La Divisione calcio a 5 ha stigmatizzato l'episodio con un comunicato nel quale si parla di "una brutta pagina per il nostro futsal. Al termine del derby Real San Giuseppe-Napoli una rissa incresciosa ha fatto da coda al suono della sirena. La Divisione Calcio a 5 intende prendere posizione netta e forte nei confronti di quanto accaduto: un episodio che nulla ha a che vedere con i valori che lo sport in genere deve trasmettere, men che meno il nostro futsal. In attesa di fare chiarezza individuando i colpevoli, la Divisione stigmatizza con fermezza quanto accaduto al Pala Coscioni di Nocera inferiore: certe immagini non sono tollerabili e non sarà possibile passarci sopra".

Sull'episodio interviene anche il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto i video da alcuni spettatori presenti al match. "Immagini - scrive il parlamentare - che non hanno nulla a che vedere con i principi dello sport, ancor più gravi perché avvenute all'interno di un impianto, il Pala Coscioni di Nocera Inferiore, pieno di ragazzi che volevano solo assistere a una bella partita di calcio a 5 e invece si sono ritrovati nel bel mezzo di un ring. La violenza giovanile straripante nelle nostre città non ha bisogna di ulteriori 'testimonianze' a favore e chi si fa promotore di questa inaccettabile cultura deve essere sanzionato pesantemente. Mi auguro che la Divisione calcio a 5 prenda immediatamente seri provvedimenti nei confronti di tutti i protagonisti di questa orribile pagina di sport".