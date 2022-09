Va a casa dell'ex fidanzata con una mazza e la benzina, ma il suocero vede tutto: finisce male

La polizia ha arrestato un pregiudicato che perseguitava la giovane ex fidanzata. È successo ad Asti. Il comportamento violento dell'uomo proseguiva già da qualche tempo anche se la vittima, che per paura era stata costretta ad allontanarsi dalla sua abitazione, non aveva mai denunciato nulla. Nei giorni scorsi, l'uomo è arrivato al punto di minacciare al telefono l'ex compagna che sarebbe andato nell'appartamento dei genitori (dove lei viveva fino a poco fa) per appiccare un incendio. La donna, compresa la gravità della situazione, ha chiamato la polizia. Mentre gli agenti raccoglievano dai genitori le prime allarmanti informazioni, è arrivato sotto casa l'uomo a bordo della sua auto.

Riconosciuto dal suocero, lo stalker è stato subito fermato e trovato in possesso di una mazza di legno di circa 40 centimetri, una tanica piena di benzina e un accendino: tutto il materiale è stato sequestrato. Dalle indagini, grazie anche alle testimonianze delle persone coinvolte, è successivamente emerso un quadro ancor più allarmante. Solo pochi giorni prima, preso da un raptus di gelosia dopo la decisione della donna di lasciarlo, aveva costretto la ex a salire a bordo della sua auto minacciandola, brandendo un coltello, distruggendole il cellulare e gli occhiali, fino ad arrivare a tagliare le gomme di due auto di proprietà dei genitori, sperando di terrorizzarla e convincerla a tornare sui suoi passi.

La polizia ha trovato anche numerose telefonate effettuate verso la ex e molti messaggi. Questi comportamenti, pur non denunciati, avevano fortunatamente indotto i genitori a convincere la ragazza ad allontanarsi da Asti per qualche tempo, andando in un luogo sicuro presso alcuni parenti. Lo stalker aveva però proseguito le minacce nei confronti dei genitori fino a quando, grazie all'intervento degli agenti, è stato fermato. Date le precedenti condanne riportate dall'uomo, sono stati perquisiti i suoi domicili e trovate numerose munizioni per arma corta e tre piante di marijuana.