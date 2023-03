Dottoressa aggredita al pronto soccorso, Bassetti: "Serve la polizia"

Ancora medici aggrediti sul lavoro in un pronto soccorso. Una dottoressa in servizio all'ospedale San Paolo di Bari è stata aggredita nel pomeriggio di domenica. Secondo una prima ricostruzione, il medico sarebbe stato schiaffeggiato da una donna, parente di un paziente che sarebbe stato visitato alcuni giorni fa dalla dottoressa stessa.

Dopo aver sferrato gli schiaffi, la donna avrebbe inveito contro la stessa dottoressa e altro personale che in quel momento si trovava all'interno. Si tratta dell'ennesima aggressione nei confronti di operatori sanitari del Barese: qualche giorno fa, al pediatrico Giovanni XXIII di Bari, un altro medico era stato assalito dal papà di un piccolo paziente della struttura.

Bassetti: "Polizia all'interno dei pronto soccorso"

"Credo che oggi sia necessario fare tutto il possibile per prevenire gli episodi di violenza e proteggere il personale sanitario. La reintroduzione dei presidi di polizia all'interno dei pronto soccorso e delle guardie mediche, oltre ad una legge per equiparare l'operatore sanitario ad un pubblico ufficiale, sono solo due piccoli ma urgenti rimedi che non possono più aspettare". Lo scrive su Facebook l'infettivologo genovese Matteo Bassetti. "Ora - sottolinea Bassetti - serve un segnale forte dalle istituzioni perché i sanitari possano continuare a svolgere il loro lavoro con passione e dedizione, ma anche con maggiore sicurezza. Insegniamo alla gente ad avere rispetto perché chi fa male a un sanitario fa prima di tutto male a sé stesso".