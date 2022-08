Il medico aggredito da un paziente: "Ne**o bastardo, non toccarmi che mi attacchi malattie"

"Negro bastardo schifoso, pezzo di merda. Preferivo due costole rotte in più piuttosto che un negro dottore. Un negro di merda. Che schifo, mi vien da vomitare. Croce rossa a Lignano, i negri all'arrembaggio. Una laurea da voi costa 500 dollari, pezzente. In inglese? Francese? Parlo cinque lingue. Che schifo. Non toccarmi, che poi mi attacchi malattie".

Il testo, ripulito da numerose bestemmie, riproduce quanto indirizzato gli scorsi giorni da un paziente del pronto soccorso di Lignano Sabbiadoro (in Friuli Venezia Giulia) a un medico, originario del Camerun, il dottor Andi Nganso. Il paziente, arrivato in ambulanza con lesioni multiple su tutto il corpo, ha rifiutato di farsi curare. Il fatto è rimbalzato sui social, in particolare su Twitter.

Andi Nganso ha 34 anni. Nato in Camerun, è arrivato in Italia a 19 anni. Ha studiato, si è laureato in medicina e chirurgia, ha lavorato con la Croce rossa per anni e infine ha deciso di dedicarsi alla medicina d'urgenza. Tutto questo, però, non basta a evitargli ogni giorno scene di questo tipo, più o meno violente. Dopo questo ennesimo episodio di razzismo, ha deciso di denunciare.