"Prescrive la morfina ai genitori e poi la rivende": medico nei guai

Avrebbe maltrattato i genitori e poi avrebbe prescritto loro della morfina ma solo per sfruttare la ricetta e rivendere il potente narcotico ad altre persone. Un medico di Como è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti, truffa ai danni dello Stato, spaccio di sostanze stupefacenti e prescrizioni abusive. Per lui è stata anche disposta l'interdizione dall'esercizio dell'attività. Lavorava in una guardia medica e per adesso non potrà esercitare "per la stretta connessione tra l'attività professionale e la reiterazione dei reati contestati".

Le indagini sono state condotte dal nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Como e dalla squadra mobile.

Secondo l'accusa il professionista prescriveva quantitativi significativi di morfina ai propri genitori. La sostanza non veniva però somministrata loro effettivamente, ma ceduta a terze persone.

"A fronte di dosi massime giornaliere determinate in 60 mg/ml - si legge in una nota della guardia di finanza - i quantitativi di morfina cloridrato mediamente prescritti giornalmente dal medico ai propri genitori conviventi ammontavano a circa 635 mg/ml complessivi". Secondo l'accusa il medico era ben consapevole di aggirare le regole e così adottava alcuni accorgimenti come andare in diverse farmacie redigendo in loco le prescrizioni o utilizzare ricettari contraddistinti da numeri seriali diversi.

