Medico 70enne palpeggia parti intime durante le visite: arrestato

Un medico di 70 anni è stato messo agli arresti domiciliari dai carabinieri a Zogno, in provincia di Bergamo. L'accusa è di violenza sessuale. Denunce e segnalazioni hanno dato il via alle indagini che hanno inquadrato così l'agire del medico: nel corso dell’ultimo anno, in diverse occasioni e senza alcuna esigenza diagnostica, l'uomo palpeggiava e "compiva atti di libido" nelle parti intime nei confronti di giovani pazienti, durante le visite mediche in ambulatorio.

Dopo mesi di indagini, i Carabinieri di Zogno hanno applicato la misura cautelare dei domiciliari. Al momento le vittime accertate sono sei. Ora il medico è nella propria abitazione di residenza, a disposizione dell'autorità giudiziaria.