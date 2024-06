Nessun colpevole per il caso del medico "avvelenato": assolti figlio e badante

Assolti entrambi gli imputati nel processo per la morte di Danilo Molducci, il medico di Campiano (provincia di Verona) deceduto a 67 anni il 28 maggio 2021. Con l'accusa di omicidio erano finiti sul banco degli imputati il figlio della vittima, Stefano Molducci, e la badante Elena Vasi Susma.

L'ipotesi era di un avvelenamento con sovradosaggio di farmaci, per un movente economico legato al patrimonio del medico. Ma, ha decretato oggi la Corte di Assise di Ravenna, il fatto non sussiste. La decisione, riporta Chiara Tadini su RavennaToday, è arrivata dopo poco più di due ore di camera di consiglio.Disposta la confisca e la distruzione dei medicinali sequestrati.

"La nostra vita sconvolta per tre anni"

Alla lettura della sentenza la compagna e la madre di Stefano si sono abbracciate in lacrime. "È una sentenza soddisfacente relativa a una situazione che ci ha sconvolto la vita per tre anni - ha commentato a caldo Stefano - Io ho cercato di fare la massima chiarezza, ci tenevo a togliermi di dosso queste ingiustizie che hanno infangato il mio nome. Spero non ci sarà ricorso in appello, non ne vedrei il motivo". Soddisfatti anche i legali di Stefano, Claudia Battaglia, e della colf , Antonio Giacomini.

