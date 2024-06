Arrestato medico di guardia del carcere: timbrava e poi andava a lavorare negli studi privati

Appena il tempo di timbrare l'ingresso e restare poche ore, poi usciva per recarsi in altri studi medici privati e rientrava a fine giornata per convalidare la fine del turno nell'istituto penitenziario. Incastrato dalle verifiche della guardia di finanza, è finito ai domiciliari il medico di guardia del carcere di Parma che sistematicamente si assentava durante l'orario di servizio per andare a lavorare in altri studi professionali.

Le ipotesi di reato a suo carico sono truffa aggravata ai danni dello Stato e e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Il gip di Parma ha inoltre emesso un decreto di sequestro preventivo di oltre 81mila euro, tra beni mobili e immobili: la somma che, secondo quanto verificato, avrebbe percepito indebitamente nell'arco di tre anni.

Incastrato dal gps sull'auto

Il medico era stato incaricato nel 2012 dall'Ausl di Parma per lo svolgimento dell'attività medica nel penitenziario. La sua posizione è finita nel mirino del nucleo di polizia economico-finanziaria durante una verifica sugli incarichi professionali della stessa azienda sanitaria. Dagli accertamenti è emerso che il professionista svolgesse sostituzioni in vari studi di medicina generale.

Sono quindi scattate le indagini delle fiamme gialle, che attraverso pedinamenti, tracciamento del gps sull'auto e l'installazione di una videocamera per inquadrare il marcatore del badge, hanno verificato che il medico "furbetto" era solito timbrare l'ingresso presso tre differenti terminali, restare in servizio per un po' e uscire senza timbrare. Dopo aver svolto le varie prestazioni private in giro per la città, tornava a fine giornata per timbrare la fine del turno nella casa circondariale.