"Hanno convinto i figli a dire che la mamma li picchiava": arrestati il papà e un ex frate

Due fratellini denunciano violenze da parte della mamma, ma è tutto falso. A indurli a muovere accuse così pesanti sarebbe stato il papà, aiutato da un ex frate francescano. I due uomini ora sono agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della di Termini Imerese (Palermo).

Sotto accusa ci sono un medico, padre separato di due figli, e un ex frate francescano che era loro "padre spirituale". Rispondono di maltrattamenti, anche nei confronti di minori.

La Procura parla di "costante opera di manipolazione psicologica e di isolamento dei figli della coppia dal mondo esterno, al fine di indurli a riferire violenze fisiche inesistenti commesse dalla madre, con la finalità di distruggere la sua figura genitoriale". Avrebbero insomma fatto "il lavaggio del cervello" ai due ragazzini per aiutare l'uomo nella causa di separazione dalla moglie. La vicenda nasce infatti dalle dichiarazioni rese dai figli quando sono stati sentiti come testimoni. Le indagini hanno portato alla luce quelli che sono definiti "reiterati episodi di maltrattamenti" e da qui sono scattati i domiciliari per i due uomini.

