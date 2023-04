Il medico di base che si rifiuta di visitare le pazienti donne

Si rifiuta di visitare le pazienti donne e allo stesso tempo non vuole avere rapporti con le direttrici della casa di riposo del posto. Un caso singolare quello di un medico di famiglia di origini israeliane a Valdastico, in provincia di Vincenza, dove il camice bianco riceve. Non solo comportamenti in contrasto con l’etica professionale di un medico perchè sarebbe anche spesso portato a errori di scrittura nelle ricette, con il professionista a confondere organi sessuali maschili e femminili nelle prescrizioni delle visite richieste.

Un caso talmente particolare da aver attirato l’attenzione dei carabinieri, con i Nas impegnati nell’approfondire la vicenda. La segnalazione alla Procura è arrivata dal sindaco del comune vicentino, Claudio Sartori, che aveva raccontato pubblicamente della vicenda ai microfoni di una emittente televisiva. Il sindaco aveva ricevuto decine di segnalazioni da parte dei residenti e aveva deciso di inviare la documentazione raccolta alla magistratura.

Ieri i carabinieri del Nas hanno eseguito alcune verifiche prelevando documenti sia nel comune vicentino che nella casa di riposo, avviando così approfondimenti.