Sei pazienti violentate in studio: dirigente medico arrestato

Le vittime sarebbero tutte sue pazienti. Sei giovani donne che avrebbe dovuto curare, aiutare. E che invece, stando a quanto finora accertato dalle indagini, avrebbe violentato. Un medico in servizio in un'importante struttura sanitaria pubblica dell'Ats della città metropolitana di Milano è stato arrestato martedì sera sotto la Madonnina, con l'accusa di violenza sessuale aggravata su sei ragazze.

Il dottore, che ricopre un ruolo dirigenziale, è stato messo ai domiciliari in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip meneghino dopo le indagini svolte dall'aliquota della polizia presso il tribunale e coordinate dal V dipartimento della procura milanese.

Il lavoro di investigatori e inquirenti è partito dopo la denuncia di una delle vittime, che per prima ha descritto gli abusi subìti, tratteggiando il modus operandi del presunto violentatore. A quel punto, ascoltando altre pazienti, gli agenti avrebbero accertato in totale almeno sei casi di violenze. Stando a quanto appreso, già ad agosto del 2021 all'ufficio relazioni con il pubblico di Ats era arrivata una segnalazione anonima su alcuni comportamenti "inappropriati" del dirigente medico: ne era nata un'indagine interna che però non aveva impedito al dottore di continuare a lavorare. E, sembrerebbe, di andare avanti con gli abusi.

In casa sua e nel suo studio sono stati effettuati dei sequestri, che confermerebbero l'impianto accusatorio. Il medico al momento è stato sospeso in via disciplinare. Le indagini proseguono e non è escluso che possano esserci altre vittime, anche perché - scrivono dalla questura in una nota - il centro in cui lavorava "accoglie donne e uomini di giovane età". È "auspicabile - l'appello degli investigatori - che eventuali altre persone che avessero subìto abusi analoghi si rendano disponibili a denunciarli".