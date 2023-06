Bimba di quattro mesi morta schiacciata mentre dormiva nel lettone

Soffocata involontariamente, mentre risposava insieme al fratellino sul lettone dei genitori. Lo segnalano i primi esiti dell’autopsia effettuata sul corpicino della piccola Megan David, la bimba di appena quattro mesi trovata senza vita la notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana a Rossano Veneto.

La notte della tragedia Megan stava dormendo assieme al fratellino, di circa 6 anni, a mamma Irina e papà Daniel. Era stato proprio quest’ultimo ad accorgersi che c'era qualcosa che non andava nella piccola nel cuore della notte. Nonostante l'allarme e il pronto arrivo dei soccorritori per la piccola non c'era più nulla da fare.

Una tragedia che ricorda quanto avvenuto all'ospedale Pertini di Roma l'8 gennaio 2023 quando un neonato di tre giorni era rimasto schiacciato dalla mamma: allora si era acceso il dibattito sul rooming in che ora ha trovato nuove regole per le strutture ospedaliere come annunciato dal ministro della salute.