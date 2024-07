Incubo

Ragazzina di 13 anni denuncia: "Stuprata dall'animatore nel villaggio turistico"

La presunta violenza sessuale, secondo quanto riportato da LeccePrima, sarebbe avvenuto il giorno stesso della denuncia in una struttura di Torre dell'Orso, la marina melendugnese. Originaria di un'altra regione, era in vacanza in Salento con la famiglia. Anche l'animatore è minorenne