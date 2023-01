"Il reddito di cittadinanza non si tocca" e mette Mattarella e Meloni in un wc

Ha esposto nel suo balcone l'immagine di un albero di Natale addobbato con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dentro un wc. Il motivo è la protesta contro il depotenziamento del Reddito di cittadinanza da parte del governo Meloni. Sotto l'albero si legge infatti il cartello: "Il reddito di cittadinanda non si tocca", con chiaro errore ortografico. Succede a Torre del Greco, alle porte di Napoli. Come riporta NapoliToday, i carabinieri sono intervenuti per smantellare la struttura, installata nel balcone di un'abitazione.

La struttura raffigurava un albero di Natale sul quale erano posti il Presidente della Repubblica, la Presidente del Consiglio insieme ad altri componenti del governo, tutti all'interno di un wc, con tanto di meccanismo automatico per far muovere il tutto.

L'installazione a forma di albero di Natale sarebbe stata realizzata da una famiglia di giostrai di Torre del Greco e sistemata sul balcone della loro abitazione a ridosso della festività dell'Immacolata. Ai piedi, la scritta: "Il reddito di cittadinanda non si tocca", anche con un evidente errore ortografico - la lettera "d" al posto della "z". Il proprietario dell'abitazione, un 57enne, sarà denunciato per vilipendio delle istituzioni.