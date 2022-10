 Femminicidi e violenze, la città con scuola bus e mensa gratis per i figli delle vittime

Il Comune di Prato ha approvato la misura che prevede la mensa e il trasporto scolastico gratuiti per i figli delle vittime di violenza domestica. Si tratta della prime amministrazioni italiane ad adottare questa forma di tutela nei confronti dei bambini coinvolti in casi di violenze in famiglia. La Giunta comunale ha approvato un apposito atto, su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi, che ora passa all'esame del consiglio comunale per la definitiva approvazione.

L'Amministrazione, spiega una nota, condivide la finalità alla base di questa misura per la tutela degli orfani a causa di crimini domestici, tema estremamente delicato e sensibile per cui il Comune di Prato, lo scorso gennaio, ha siglato un protocollo d'intesa per la costruzione della rete di sostegno e protezione per il contrasto della violenza alle donne e minori. "Molto spesso- scrive la Giunta - infatti, la gran parte degli omicidi vengono commessi in ambito affettivo, e la quasi totalità dei crimini familiari ha come vittime le donne".

Come si legge nella delibera, nel tariffario 2022 dei servizi scolastici è stata inserita la tariffa pari a zero in favore degli orfani, a prescindere dalla fascia Isee. L’atto approderà sui banchi del Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.