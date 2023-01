Chef Rubio, l'oncologo e gli altri: ecco chi insultava Liliana Segre online

Chef Rubio, l'unico personaggio noto. E poi un oncologo, alcuni impiegati, altri disoccupati. Tre donne. Da varie parti d'Italia. Sono i venti denunciati dai carabinieri di Milano per diffamazione aggravata alla senatrice a vita Liliana Segre. Era stata lei stessa, il 6 dicembre 2022, a sporgere denuncia presso il comando di via Moscova dopo avere letto post e commenti diffamatori, molti dei quali di stampo antisemita, rivolti a lei, tra ottobre e dicembre dello stesso anno.

Ora i carabinieri delle indagini telematiche, con il capitano Gianluca Bellotti, capo della sesta sezione investigativa, hanno chiuso il cerchio identificando venti persone, titolari di profili (anonimi e non) in diversi social network, e le hanno denunciate all'autorità giudiziaria per diffamazione via web con l'aggravante della discriminazione etnica o religiosa. Il fascicolo in procura è stato aperto dal pm Nicola Rossato.

Hanno tra i 21 e i 74 anni, ma la 'coorte' più rappresentata è quella tra i 60 e i 70 anni, anche se non sono pochi i 45-50enni. Risiedono in varie parti d'Italia: quattro sono calabresi, tre veneti, tre piemontesi e tre laziali. Uno solo è di Milano. E' un uomo di 37 anni, artigiano. Tra le professioni, oltre ad alcuni disoccupati e impiegati, troviamo assicuratori, un mediatore creditizio, due medici tra cui un oncologo. Le tre donne sono un'infermiera, un'impiegata e una disoccupata.

Nessuno di loro è riconducibile ad organizzazioni terroristiche od estremistiche. Uno solo di loro, un 47enne di Pietrasanta, ha una denuncia del 2014 per manifestazione a favore del disciolto partito fascista. I messaggi incriminati, che non includevano minacce alla persona, facevano prevalentemente riferimento alla religione e all'odio antisemita. Alcuni dei messaggi erano commenti di risposta alla Segre contro la sua posizione favorevole ai vaccini anticovid. La 'palla' passa ora all'autorità giudiziaria che deciderà il da farsi sulle posizioni dei singoli denunciati.