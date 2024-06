"Nessun gallo nel pollaio": non è un proverbio, ma una sentenza del Tar

Nei pollai della provincia di Mestre non ci saranno più galli nell'aia a ridosso delle abitazioni. D'ora in poi potranno razzolare solo galline, non più di 50. Sembra una storia uscita da un racconto di un'Italia di 60 anni fa, ma è una decisione stabilita dalle autorità sanitarie veneziane, poi dal comune e infine ribadita, con una sentenza, dal Tar del Veneto.

La decisione, come scrivono i giudici, è stata presa "al fine di ridurre per quanto possibile il disturbo degli abitanti delle case vicine" esasperati da 15 ore di canto ininterrotto.

La vicenda nasce dallo scorso dicembre quando un residente aveva chiesto al Comune l'autorizzazione alla detenzione del pollame, gallo compreso, per l'autoconsumo familiare. Via libera arrivata senza problemi, ma l'iniziativa non è piaciuta ai vicini. Uno di loro, in particolare, ha presentato un esposto in cui lamentava "problemi igienici e i rumori del pollaio, un continuo fastidio fisico-psicologico", configurando addirittura "un danno biologico". Il problema era il richiamo acustico provocato dai richiami degli animali "che risuonano dalle 3 del mattino fino alle 18 del pomeriggio". Si è quindi, come da prassi, chiesto il parere della Asl locale, e successivamente quello del comune che avevano intimato all'uomo di rimuovere il gallo dal pollaio.

L'allevatore si è quindi rivolto al Tar che ha provato a conciliare due diritti: quello dell'appassionato di galline nel poter gestire il proprio pollaio domestico "consumandone i prodotti", e quello dei suoi vicini di poter dormire senza dover subire i continui richiami dell'animale.