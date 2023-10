Incidente bus Mestre, 21 morti: tutti i nomi delle vittime

Ventuno morti (tutte le vittime sono state identificate) e tante domande ancora senza risposta. Perché l'autobus ha sterzato ed è volato giù dal cavalcavia a Mestre? Gli occhi sono puntati sul guardrail basso, bassissimo e "spezzato", ma non solo (qui la nostra inchiesta firmata da Fabrizio Gatti).

L'incidente resta veramente inspiegabile, per ora: in rettilineo, a bassa velocità. Oltre all'ipotesi malore, c'è quella di una manovra azzardata: l'autista potrebbe aver cercato di evitare un altro pullman fermo al semaforo, uno scarto a destra. Non ci sono stati urti con altri veicoli, nessuno dei feriti avrebbe sentito l'autista urlare o dire qualcosa.

Inquietanti le similitudini con la tragedia del viadotto Acqualonga ad Avellino, con 40 morti 10 anni fa. Anche lì, guardrail fragili, che non reggono. Le indagini sono solo all'inizio, nulla può essere escluso a priori: nemmeno un guasto tecnico del veicolo.

Incidente bus Mestre: i nomi delle vittime

I nomi delle 21 vittime della strage di Mestre:

Alberto Rizzotto (1983, italiano) che era alla guida del bus,

Antonela Perkovic (2003, croata),

Annette Pearly Arendse (1965, sudafricana),

Maciel Arnaud (1967, portoghese),

Antonela Bakovic (1997, croata),

Anne Eleen Berger (1991, croata),

Serhii Beskorovainov (1953, cinese con cittadinanza ucraina),

Tetiana Beskorovainova (1954, moldava con cittadinanza ucraina),

Gualter Augusto Carvalhido Maio (1965, portoghese),

Charlotte Nima Frommerherz (2022, tedesca),

Siddharta Jonathan Grasse (1995, tedesco),

Vasyl Lomakin (1953, ucraino),

Daria Lomakina (2013, ucraina),

Anastasiia Morozova (2011, ucraina),

Aurora Maria Ogrezeanu (2015, romena),

Georgiana Elena Ogrezeanu (2010, romena),

Mihaela Loredana Ogrezeanu (1981, romena),

Mircea Gabriel Ogrezeanu (1978, romeno),

Iryna Pashchenko (1993, ucraina),

Liubov Shyshkarova (1993, ucraino),

Dmytro Sierov (1990, ucraino).

Continua a leggere su Today.it...