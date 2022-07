Maltempo, temporali e vento scuotono l'Italia: arrivano anche le grandinate

Pioggia e vento hanno segnato le ultime ore in gran parte dell'Italia da Nord a Sud. Il maltempo ha scandito la notte appena trascorsa, soppiantando per un po' il grande caldo degli ultimi giorni, e in alcune zone dello Stivale farà sentire i suoi effetti ancora per qualche ora. L'ultimo avviso dalla Protezione civile indica l'allerta gialla su alcune aree, arancione per altre prevalentemente al Centro Sud.

Il maltempo delle ultime ore si è tradotto in ore di lavoro per i vigili del fuoco. Un forte temporale si è abbattuto sulla Capitale. La tempesta, durata poco più di un'ora, ha causato danni e disagi.

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono stati impegnati in oltre cento di interventi non solo nel capoluogo toscano ma anche a Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Reggello, Fiesole, Bagno a Ripoli, Vicchio, Scarperia, Rufina, Impruneta. Le richieste di intervento sono state soprattutto per alberi caduti, rami pericolanti, crollo di cornicioni.

Nell'Aretino, a Bibbiena, è stata segnalata anche una forte grandinata: "Da un primo giro non si riscontrano ingenti danni se non qualche piccolo allagamento. Si raccomanda la massima prudenza fino a fine allerta meteo", scrive il primo cittadino Filippo Vagnoli su Facebook.

A causa del maltempo non si è tenuto il concerto degli Iron Maiden al Sonic Park di Bologna: pochi minuti prima dell'inizio dello show del gruppo metal, all'arrivo di una tempesta di vento e pioggia, l'area è stata evacuata. Nell'arena erano radunate circa 30mila persone. (In basso il video di BolognaToday)

A Trieste la guardia costiera ha soccorso due imbarcazioni sorprese dal repentino cambiamento delle condizioni meteo. A lanciare l'Sos, prima un diportista e poi una barca a vela con quattro persone .

Anche la Campania è stata raggiunta dal maltempo. Un violento temporale, con forti raffiche di vento, ha svegliato i napoletani. Anche nell'alto Casertano c'è stata una grandinata. Una precipitazione violenta, che ha causato danni alle coltivazioni.

In Puglia son state registrate grandinate e una tromba d'aria ieri sera nell'area di Marina di Ginosa, nel Tarantino, ma anche nel Barese. Il fronte del maltempo si sta dirigendo a sud verso Lecce.

Nelle prossime ore la situazione migliorerà ma non ovunque. La Protezione civilie ha diramato l'allerta meteo arancione per il Molise e alcune aree della Puglia; quella gialla Calabria, Molise, Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio e la Puglia.