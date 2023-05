Il maltempo mette in ginocchio l'Emilia-Romagna: fiumi esondati e centinaia di sfollati

Fiumi e torrenti esondati, frane, allagamenti, residenti costretti a lasciare le abitazioni. Mobilitazione di vigili del fuoco, protezione civile e perfino l'Esercito. Ecco cosa sta accadendo oggi 3 maggio in Emilia Romagna, dove c'è l'allerta rossa per il maltempo. Un meteo anomalo quello di oggi con mezza Italia alle prese con la pioggia. C'è anche l'allerta arancione in Sicilia e quella gialla in altre otto regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Marche, Molise e Toscana.

Nel Ravennate i cittadini erano stati preallertati già nelle scorse ore per la possibilità di dovere lasciare le proprie case e così è stato. Nella provincia sono state evacuate finora oltre 250 persone. Le due situazioni più critiche sono quelle dei fiumi Lamone e Montone. Diversi ponti sono stati chiusi alla circolazione.

In provincia, il Sillaro ha rotto I'argine nel territorio di Conselice, dove si sono concluse le operazioni evacuazione di circa 60 residenti; restano sempre attivi sul posto i presidi formati da vigili del fuoco e volontari della Protezione civile. Nelle prime ore della mattina, a causa della confluenza del Marzeno con il Lamone, si è verificata l'esondazione delle acque in diversi punti nel territorio di Faenza, rendendo necessario evacuare un centinaio di residenti.

Scuole chiuse in alcuni Comuni per precauzione, come Faenza, Castel Bolognese, Selva e San Martino di Molinella, territorio dove è tracimato il Quaderna.

Abitazioni evacuate precauzionalmente anche a Dovadola (Forlì Cesena) per una frana, a Monzuno e Castel San Pietro (Bologna) per allagamenti.

Chiusa la strada statale 16 nel Ravennate all'altezza di Mezzano. Si tratta di uno snodo nevralgico col Ferrarese. "L'attuale condizione del fiume Lamone a Mezzano - scrive Michele De Pascale, sindaco di Ravenna - rende necessaria la chiusura".

(Video di BolognaToday)

A causa del maltempo, la circolazione ferroviaria è stata sospesa fra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna-Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza-Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara-Ravenna). La sospensione, informano le Ferrovie, è stata resa necessaria "per l'innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno dovuto alle forti e prolungate piogge e dunque in funzione preventiva rispetto al rischio esondazioni".

I treni che erano in viaggio sono stati fermati nelle stazioni.

#Maltempo #Ravenna, esondazione torrente Sillaro, nella clip il sorvolo dell’elicottero del reparto volo dei #vigilidelfuoco di Bologna tra Massa Lombarda e Conselice [#2maggio 19:00] pic.twitter.com/TrQ0zLKuMt — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 2, 2023

Disagi anche nella provincia di Forlì-Cesena, dove le forti piogge hanno causato frane, smottamenti e allagamenti. Nei comuni di Dovadola e Modigliana è stato necessario evacuare 12 persone. A Predappio alta una frana ha danneggiato una conduttura del gas, causando l'interruzione dell'erogazione. A Cesenatico scantinati e piani terra sono stati invasi dall'acqua. Stessa situazione a Forlì, dove i vigili del fuoco e la protezione civile sono intervenuti con le idrovore per liberare scantinati, garage e locali vari dall'acqua. Il picco della piena del fiume Montone si è verificato alle 3, con livello idrometrico a 4,20 metri.