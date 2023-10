Scia luminosa in cielo, è caduto un piccolo meteorite: "Cosa dovete fare se trovate questo strano sasso"

Un probabile meteorite in Sardegna. Succede tutto domenica 8 ottobre alle ore 22:53, questione di pochi secondi. Una sorta di bolide luminoso è stato visto nei cieli dell'isola: il meteorite che ha generato questa luminosissima scia, potrebbe essere caduto al suolo nella zona del minuscolo comune di Armungia, 400 abitanti nel sud.? Fa chiarezza l'istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), che monitora la caduta di meteoriti nei cieli italiani con la rete Prisma.

"Fra i fireball progenitori di meteoriti triangolati dalla rete Prisma, ne mancava uno insulare. Con l'evento dell'8 ottobre 2023 questa lacuna è stata colmata e l'isola fortunata è stata la Sardegna. Vediamo come sono andate le cose e dove andare alla ricerca delle meteoriti", si legge in una nota degli scienziati. "Tutto è iniziato con la ripresa del fireball in oggetto da parte di due camere Prisma sarde, quella del Sardinia Radio Telescope e del Gennargentu. Anche con i dati di due sole camere si può triangolare e ricostruire la dinamica del meteoroide. [...] La traiettoria, percorsa con direzione da sud-est verso nord-ovest, era molto inclinata rispetto alla superficie terrestre, ben 77,6° e i suoi 51,5 km di lunghezza sono stati percorsi in soli 3,6 secondi, che è stata la durata complessiva della fase di fireball".

Si muoveva alla velocità di circa 60 km/h e potrebbe aver toccato terra in una zona che si trova a circa 1,1 km a nord-ovest del centro di Armungia. Ma quanto è grosso? Poco, molto poco. Si tratta di un piccolo sasso di colore molto scuro, opaco e di qualche centimetro di diametro: per i curiosi che andranno alla ricerca, gli astrofisici dell'INAF raccomandano di non toccare assolutamente il presunto meteorite.

Se vi capita di passare nei boschi intorno ad Armungia, date un'occhiata al suolo. SE vedete un sasso "sospetto", gli astrofisici consigliano di fare una foto con lo smartphone, prendere nota delle coordinate Gps e inviare il tutto via email al Project Office di Prisma (prisma_po@inaf.it). Avrete una risposta il prima possibile per dirvi se si tratta di una meteorite e come raccoglierla nel modo più corretto. "Buona ricerca", concludono gli esperti.