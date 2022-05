Sceglie una persona a caso e la spinge sui binari del treno

Avrebbe spinto con forza una donna proprio mentre arrivava il treno, per poi tentare (inutilmente) di allontanarsi. Una donna di 29 anni, cittadina italiana, è stata arrestata mercoledì sera a Milano con l'accusa di tentato omicidio: avrebbe tentato di buttare una ragazza di 26 anni sui binari della metro. Per fortuna senza riuscirci.

I fatti sono andati in scena intorno alle 23 all'interno della stazione Rogoredo. Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, anche grazie alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza di Atm, la donna sarebbe arrivata sulla banchina e in un attimo, senza dire nulla, avrebbe spinto la vittima rischiando di farla cadere sui binari. La giovane fortunatamente è riuscita a fermarsi qualche istante prima - ma comunque già oltre la linea gialla - e il convoglio è passato senza ferirla. La vittima avrebbe riferito di non aver mai visto quella persona: sarebbe stata scelta a caso, tra le altre persone in attesa del convoglio.

La 29enne sarebbe quindi salita su un treno in direzione Comasina, ma è stata rintracciata e bloccata dalla polizia (allertata dai passanti) alla fermata Duomo e quindi arrestata. Dopo una visita al Fatebenefratelli, la 29enne - con l'ok del pm di turno - è stata portata in carcere a San Vittore.

