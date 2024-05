Michela Andretta morta a 28 anni dopo un'operazione: tre medici della clinica indagati

Il chirurgo, l'anestesista e un medico assistente della clinica Fabia Mater, sono finiti nel registro degli indagati per la morte di Michela Andretta. La ragazza, 28 anni di Acilia, lo scorso 3 maggio era stata ricoverata per rimuovere un angioma dietro l'orecchio sinistro. Un intervento che è costato la vita alla ragazza.

I medici hanno spiegato ai familiari che la causa della morte è stato un arresto cardiaco. Una spiegazione che però alla famiglia e al compagno di Michela, Andrea Carboni, allenatore delle giovanili della Pro Calcio Aurelio non basta. Proprio Carboni, dopo la tragedia, non ha perso tempo e ha denunciato tutto ai carabinieri di Centocelle che hanno posto immediatamente sotto sequestro la cartella clinica e alla Fabia Mater è arrivato anche il medico legale della Asl 2.

Ieri la prima svolta con la procura che ha iscritto nel registro degli indagati i tre medici. L'accusa mossa è di omicidio colposo in ambito sanitario. Oggi si svolgerà l'autopsia che, come sottolinea l'avvocato Marina Colella, sarà importante, ma non decisiva: "Da lì arriveranno i primi provvisori risultati sulle cause del decesso. I genitori e il fidanzato sono sotto choc, vogliono sapere come sia possibile che una operazione di routine possa essere finita così. Michela non aveva patologie pregresse. Era una ragazza giovane e con un quadro clinico normale".

Concluso l'esame autoptico, i consulenti avranno sessanta giorni di tempo per depositare le conclusioni. Solamente dopo l'autopsia e il nullaosta della magistratura la famiglia potrà fissare la data per lo svolgimento del funerale. Oltre il dolore, restano alcuni punti da chiarire. Bisognerà capire se tutte le pratiche sanitarie siano state rispettate dalla clinica in ogni fase dell'intervento.

Non solo, sarà necessario accertare anche se Michela potesse avere allergie o patologie sconosciute fino a quel momento oppure conosciute dai sanitari. Anche se, come ribadito dalla famiglia, Michela era una ragazza sana. Andretta, era una lash artist esperta nella laminazione delle ciglia, tanto da ricevere anche dei riconoscimenti.