Michele ucciso dalla valanga: era tornato in quota per salvare i suoi due amati husky

Ha trovato la morte per salvare e recuperare i suoi amati amici a quattro zampe. Un uomo è tornato in montagna per cercare i suoi due cani che con lui pochi giorni prima erano stati sorpresi dalla tormenta ed erano rimasti in quota: è morto travolto da una valanga. Succede in provincia di Sondrio. Vittima un 60enne di origini rumene, residente in Valsassina da diverso tempo, a Ballabio, Si chiamava Michele Buga, era professore di matematica e sportivo di alto livello. Come racconta Marco Alberti su SondrioToday, l'uomo era tornato a Madesimo alla ricerca dei suoi cani Timun e Garry (due esemplari di razza husky) dispersi solo due giorni prima nei pressi del passo Emet.

Nella serata di sabato 7 gennaio l'uomo si era visto costretto a chiamare i soccorsi dopo essersi perso a 3000 metri di quota, facendo così attivare delle complesse azioni di soccorso, condotte dal soccorso alpino della guardia di finanza, del soccorso alpino Cnsas e dalla guardia aerea svizzera di soccorso (Rega). La nottata di ricerche si era conclusa in maniera inaspettata, con il rientro a valle in autonomia di Buga, esperto alpinista e abile conoscitore della montagna. Ma era tornato senza i suoi due cani.

Il giorno seguente Buga è così tornato nella zona in cui si era perso solo poche ore prima: una valanga non gli ha dato scampo. Ieri mattina i finanzieri di stanza a Madesimo, durante la loro quotidiana attività di controllo del territorio, hanno notato l'auto di Buga parcheggiata per il secondo giorno consecutivo ai piedi della risalita verso il passo Emet ed il vicino rifugio Bertacchi. Hanno deciso di percorrere il sentiero innevato seguendo le tracce lasciate proprio da Buga ed interrotte dalla slavina. Nella neve rovinata a valle che i militari hanno rinvenuto il corpo. L'uomo è stato individuato dai quattro militari del Sagf (la scuola alpina delle fiamme gialle) e poi recuperato dall'elisoccorso del Cnsas. Il medico presente non ha potuto fare altro che constatarne la morte. Ai finanzieri il difficile compito di avvisare i familiari residenti in provincia di Bergamo. I due husky nel mentre sono stati recuperati e portati presso la caserma della guardia di finanza di Madesimo.