Aereo si schianta sul tetto di una casa: morto il 22enne Michele Cavallotti

I testimoni hanno chiamato la polizia dopo aver visto un piccolo aereo volare a spirale verso il suolo e schiantarsi sul tetto di una casa: ha trovato così la morte negli Stati Uniti il 22enne cremasco Michele Cavallotti. I vigili del fuoco intervenuti a Newberg (Oregon) hanno trovato due morti all'interno dell'aereo e un altro passeggero gravemente ferito. Per fortuna le persone che si trovavano all'interno dell'abitazione sono riuscite a uscire in sicurezza. Fortunatamente l'aereo e la casa non hanno preso fuoco.

Secondo quanto si è appreso Michele Cavallotti, aspirante pilota e già studente dell'Istituto Tecnico Aeronautico Locatelli di Bergamo, stava studiando presso la Hillsboro Flight Academy per perfezionare le tecniche di volo e ottenere il brevetto.

Michele Cavallotti 22enne di Crema morto in Oregon

L'aereo è precipitato poco dopo il decollo attorno alle 19 di ieri 3 ottobre 2023. L'identificazione ha richiesto diverse ore e i familiari, che risiedono a Crema, sono stati avvisati soltanto questa mattina.