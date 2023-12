Si arrampica sul tetto per cercare il gatto: cade e muore

Tragedia nel giorno dell’Immacolata a Filetto, un paesino di quasi 900 abitanti della provincia di Chieti. Un ragazzo di vent’anni è morto per le ferite riportate a seguito di una caduta dal secondo piano della propria abitazione. La vittima si chiamava Michele Di Loreto ed era uno studente universitario.

Secondo quanto si è appreso, il giovane era salito sul tetto di casa per cercare il gatto, scomparso da diverse ore. Poi, nel tentativo di recuperare l'animale, la caduta dal balcone che non gli ha lasciato scampo. A trovare il corpo del ragazzo la mamma. Quando a Filetto sono arrivati i sanitari del 118, anche con l’elisoccorso, purtroppo per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Il corpo è stato portato all'obitorio di Chieti dove si procederà con l'ispezione cadaverica.

