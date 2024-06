Michele trovato morto in strada a 19 anni, il giallo della pistola e della serata con un amico

Michele Lanfranchi aveva 19 anni, è stato trovato morto in strada lo scorso sabato 1° giugno a Messina. Era sanguinante, ma cosa gli sia successo è ancora tutto da accertare. Sappiamo che il corpo di Michele Lanfranchi è stato trovato dai soccorritori del 118 su un marciapiede in via Michelangelo Rizzo, nel quartiere di Giostra. Aveva una profonda ferita da proiettile al collo e accanto al corpo c'era una pistola. Questi sono i soli dati certi. Tutto ciò che è accaduto prima al ragazzo è poco chiaro. Come si legge su MessinaToday, l'ipotesi del suicidio è stata scartata subito: Michele era descritto come un ragazzo solare e ben voluto, nonostante piccoli precedenti, aveva trovato lavoro. Chi ha sparato? Quanti colpi hanno raggiungo Michele? A chi apparteneva l'arma? Sono solo alcune delle domande senza risposta.

L'ipotesi che si sta facendo strada è quella dell'incidente. Da quanto emerso da alcune testimonianze, il giovane sabato sera era a casa di un amico. Pare che stesse mostrando una pistola che si sarebbe procurato qualche giorno prima. All'improvviso sarebbe partito il colpo che lo ha raggiunto al collo.

Anche se confermata, questa ipotesi non basta però a chiarire tutto. Chi stava maneggiando l'arma? La vittima o l'amico? Si è trattato di un gioco? Di un incidente? Di un litigio? E poi, perché il 19enne era in strada? Il colpo è davvero partito in casa? Tutti quesiti aperti. Gli inquirenti hanno disposto l'autopsia, così come saranno eseguiti esami balistici sull'arma ed è stato eseguito l'esame dello stub per cercare tracce di polvere da sparo.