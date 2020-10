Michele Mastromatteo, indagato l’amico per omicidio volontario e occultamento di cadavere

C’è un nome iscritto nel registro degli indagati nell’ambito delle indagini sulla morte di Michele Mastromatteo, il 47enne di Peschici (Foggia) scomparso lo scorso 25 settembre e ritrovato senza vita sabato 10 ottobre nelle campagne tra San Nicandro Garganico e Cagnano Varano.

Secondo indiscrezioni la svolta potrebbe essere vicina. Si tratterebbe dell’uomo che era con Mastromatteo la sera della scomparsa. Già ascoltato dagli investigatori, la sua versione dei fatti non li ha convinti. Le ipotesi di reato della Procura di Foggia sono omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Michele Mastromatteo, si attende l'autopsia per chiarire la cause del decesso

La sera della scomparsa, Mastromatteo e l’indagato, così aveva raccontato, sarebbero dovuti andare a Termoli per una pizza. Ad un certo punto, giunti all'altezza di Cagnano Varano, i due si sarebbero fermati e Michele Mastromatteo sarebbe sceso dall’auto lungo la strada per un bisogno fisiologico. Da quel momento non si sono più avute notizie del 47enne, il cui cadavere è stato ritrovato sabato scorso da in un terreno di campagna.

“La versione fornita agli inquirenti è del tutto inverosimile”, aveva detto a FoggiaToday il legale della famiglia di Mastromatteo nelle drammatiche ore successive alla scomparsa del 47enne. “Al presunto amico che era con lui la sera della scomparsa chiedo di dire la verità - aveva detto l’avvocato Giuseppe Falcone - Non dice la verità. E la storia di Termoli è una barzelletta”.

Gli inquirenti continuano ad indagare mentre lunedì sarà eseguita l’autopsia per chiarire le cause del decesso ma anche la data della morte e se il luogo in cui è stato ritrovato il corpo è lo stesso in cui sarebbe stato assassinato.