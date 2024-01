Omicidio Sara Scazzi, tra un mese Michele Misseri uscirà dal carcere

Tra poco più di un mese per Michele Misseri si apriranno le porte del carcere. Lo zio di Sarah Scazzi, la 15enne uccisa nell'estate del 2010 ad Avetrana (Taranto), ha sempre dichiarato di essere stato lui a uccidere la ragazzina ma è stato condannato solo per la soppressione del cadavere della nipote.

A febbraio sarà un uomo libero

"Verso la fine di febbraio Misseri sarà di nuovo un uomo libero" ha dichiarato il suo avvocato Luca Latanza. Terminerà di scontare la condanna a otto anni e uscirà dal carcere. Resteranno recluse invece la moglie Cosima Serrano e la figlia Sabrina, condannate all’ergastolo poiché ritenute le vere assassine di Sarah. Lo zio Michele invece sarebbe estraneo all’omicidio della nipote. Sarebbe stato incaricato da moglie e figlia di far sparire il corpo della 15enne che poi gettò in un pozzo in campagna.

Misseri otterrà la riduzione della pena per buona condotta e beneficerà della norma svuota carceri che abbatterà di oltre un anno la detenzione il cui termine era inizialmente previsto nel 2025.

Nessuno sconto per Sabrina Misseri e Cosima Serrano

Sabrina Misseri "non merita sconti di pena per le modalità con cui ha commesso il delitto e per la fredda pianificazione di una strategia finalizzata, attraverso comportamenti spregiudicati, obliqui e fuorvianti, al conseguimento dell'impunità", si legge nella sentenza della Cassazione.

Secondo la Suprema Corte Sarah venne strangolata da Sabrina e Cosima con "concorso sinergico" tra le due: l'una ponendo "in essere la specifica azione di soffocamento da dietro della vittima" e l'altra inibendole "ogni tentativo di difendersi e ogni chance di fuga". Anche Cosima "aveva messo in atto una serie di depistaggi per conseguire l'impunità per sé e sua figlia Sabrina". Tutti questi comportamenti rendono "impossibile" gli sconti di pena.