I carabinieri del comando provinciale di Roma stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nel Lazio, in Campania e in Veneto emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, che dispone l'arresto per 28 persone ritenute appartenenti a un'organizzazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e, a vario titolo, di estorsione, detenzione e porto illegale di armi, lesioni personali gravissime, tentato omicidio, trasferimento fraudolento di valori, reati, per la maggior parte, aggravati dal metodo mafioso.

Michele Senese: il nuovo arresto di 'O Pazz nella retata contro il gruppo di Piscitelli in arte Diabolik

Il provvedimento trae origine dall'indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma che ha consentito di ricostruire l'operatività, in Roma, di un cartello della droga, capeggiato dal noto Michele Senese, anch'egli destinatario della misura cautelare, sotto la cui egida operavano distinti gruppi dediti al traffico di sostanze stupefacenti, individuandone gli assetti verticistici, i sodali e i pusher. In uno di questi gruppi operava anche Fabrizio Piscitelli, ucciso in un agguato a Roma il 7 agosto del 2019. Senese era già in carcere.

Il clan Senese, di origini napoletane, storicamente collegato al clan Moccia di Afragola, si è insediato stabilmente nella città di Roma negli anni ’80, dove è riuscito ad affermarsi tra le più influenti realtà criminali capitoline, dedicandosi principalmente al traffico di stupefacenti, alla gestione delle piazze di spaccio e al riciclaggio di proventi illeciti, accrescendo il potere criminale ed economico e agevolando la persistenza e la pervasività dell’associazione mafiosa di riferimento. La Capitale in particolare è diventata il centro nevralgico per tessere le relazioni e i contatti con tutto il territorio nazionale, controllare le attività illecite e convogliare gli ingenti profitti ricavati in settore economici in cui è più facile investire denaro contante, non tracciabile. In un’intercettazione contenuta in un'altra ordinanza di custodia cautelare uno degli indagati definisce Senese “il capo di Roma”: “Cioe’, qui stiamo parlando de che e’ il capo de Roma! No il capo di Roma, il capo il boss della camorra romana!!! Comanda tutto lui!!”.